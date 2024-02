Bartenwale tönen mit einzigartig gebauten Kehlköpfen

Der Kehlkopf eines Bartenwals ist wie das Orgelregister einer Kathedrale ganz einzigartig aufgebaut, wie der Wiener Bioakustik-Forscher Tecumseh Fitch herausfand. Das Meeressäugetier kann damit tiefe Töne absetzen, die sich im Ozean ausbreiten und weit entfernte Artgenossen erreichen. Fitch brachte drei Kehlköpfe verendeter Bartenwale im Labor zum Vibrieren und überführte eine spezielle Bauweise mit Fettpolstern als Tonerzeuger, wie er im Fachmagazin "Nature" berichtet.

In den Walkehlköpfen gibt es lange, miteinander verbundene Zylinder, die eine starre U-förmige Struktur bilden, erklärt Fitch, der am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien forscht. Die Zylinder erstrecken sich fast über die gesamte Länge des großen Walkehlkopfes und haben sich aus den "Stellknorpeln" (Aryknorpeln) entwickelt, die bei anderen Säugetieren wie Menschen winzig und beweglich sind, um die Position der Stimmlippen zu verändern.

Die U-förmige Struktur drückt bei den Walen gegen ein großes Fettpolster im Inneren des Kehlkopfes. "Wenn die Wale die Luft aus ihren Lungen an diesem Kissen vorbei drücken, beginnt es zu vibrieren", so Coen Elemans von der Universität Süddänemark: "Das erzeugt sehr niederfrequente Unterwassergeräusche."

Die im Labor untersuchten Kehlköpfe stammten von drei tot aufgefundenen Tieren: Eines davon war ein achteinhalb Meter langes, fünfeinhalb Tonnen schweres Buckelwal-Weibchen, das nahe der dänischen Küste ertrank. Es hatte sich in Fischereigerät verfangen. "Wenn Wale vom Luftholen an der Oberfläche abgehalten werden, weil sie zum Beispiel irgendwo hängen bleiben, ertrinken sie im Wasser wie jedes andere Säugetier", erklärte Fitch der APA. Das zweite Individuum war ein 7,7 Meter langer männlicher Seiwal, der wahrscheinlich sechs Monate alt wurde und aus unbekannten Gründen nahe einer bei Meeresforellen-Fischern beliebten Landzunge Dänemarks starb. Das dritte Exemplar war ein sechseinhalb Meter langes, jugendliches Zwergwal-Weibchen, das wahrscheinlich einer bakteriellen Infektion zum Opfer fiel und an der Küste Schottlands strandete.