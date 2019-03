Barrierefreiheit für Menschen mit Höreinschränkung

Am LZH Dornbirn gibt es aktuell vier Schriftdolmetscher.

Dornbirn. Stellen Sie sich vor, sie sitzen im Theater und hören fast nichts, sie sind als Hörgeschädigter zu einem Vortrag eingeladen oder sie leiden an einem Tinnitus und ein wichtiges Gespräch am Arbeitsplatz steht an. Schwerhörige Menschen bleiben oft auf der Strecke. Was viele nicht wissen, ist dass das LZH Dornbirn seit 2005 eine Dolmetschzentrale und damit Hilfe bietet.