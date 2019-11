Barocktage Melk widmen sich 2020 "Eng(el)land"

Nach "Eng(el)land" begeben sich die Internationalen Barocktage Stift Melk zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni 2020. "Die Magie der englischen Barockmusik hat mich mit ihrer Theatralität sowie lyrischen Art schon immer fasziniert", erklärte Michael Schade, künstlerischer Leiter der Barocktage, am Mittwoch bei der Programmpräsentation der zu Pfingsten stattfindenden Veranstaltung in Wien.

Als Inspiration, so Schade, habe ein Gemälde mit der allegorischen Darstellung Englands im Stift Melk gedient, das mit dem Schriftzug "Engelland" versehen ist. Zudem steht der Inselstaat nicht zuletzt aus aktuellen politischen Gründen vermehrt im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Das Repertoire der insgesamt 16 Konzerte umfasst u.a. Henry Purcells Oper "Dido und Aeneas" (halbszenisch inszeniert von Alexander Hauer) zur Eröffnung mit dem Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Stefan Gottfried, ein Dowland-Nachtkonzert "Come again", ein Recital von Paul Gulda mit einer Auswahl aus dem Fitzwilliam Virginal Book, eine Matinee mit dem L'Orfeo Barockorchester und das Finale "Angeli, Arcangeli" mit den Tallis Scholars. Als weitere Höhepunkte werden "The Battell" (mit der Accademia del Piacere und Maxi Blaha als Elisabeth I.) und "Celtic Baroque" mit Dorothee Oberlinger (Blockflöte) angekündigt.