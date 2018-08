Barnier und Scholz warnen vor ungeordnetem Brexit

Angesichts der schleppenden Brexit-Verhandlungen nehmen die Warnungen in der EU vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft zu. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier forderte die 27 Länder am Donnerstag im Deutschlandfunk dazu auf, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten.

Auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz riet bei einem Bankenkongress in Frankfurt, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic kündigte wegen des Brexit die Verlegung seiner Europa-Zentrale aus dem Königreich in die EU an.

Die EU habe Großbritannien schon früh eine “einmalige Partnerschaft” nach dem Brexit angeboten. “Aber das darf nicht zulasten dessen gehen, was wir sind.” Das Problem der irisch-nordirischen Grenze nannte Barnier “den sensibelsten Punkt” in den Verhandlungen. Es müsse eine Lösung gefunden werden, den Warenverkehr zwischen dem EU-Staat Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland zu kontrollieren, ohne die Grenze wiederaufzubauen. “Ich denke, das ist möglich”, sagte er.

Auch Finanzminister Scholz äußerte die Hoffnung, dass eine Einigung in den Verhandlungen gelingt. Allerdings sei dies schwer vorherzusagen. “Und der ein oder andere wird sich in seinem Kopf darauf einstellen müssen, dass es auch zu einem ungeregelten Brexit kommen kann.” Nach einem Gespräch mit Barnier mahnte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die verbleibenden 27 EU-Staaten, in den Verhandlungen mit Großbritannien geeint zu bleiben. Am Austrittsabkommen müsse mit Hochdruck gearbeitet werden.