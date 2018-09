Barnier strebt Amt des EU-Kommissionspräsidenten nicht an

Der EU-Chefverhandler für den Brexit, der Franzose Michel Barnier, nimmt sich selbst für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten aus dem Rennen. Es sei seine "Aufgabe und Verantwortung", die Brexit-Verhandlungen "bis zum Ende" fortzuführen, sagte er am Freitag laut Reuters. Deswegen werde er sich nicht um die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei (EVP) bemühen.

Barnier war als möglicher Kandidat für die EVP-Spitzenkandidatur gehandelt worden. Bisher hat erst EVP-Fraktionschef Manfred Weber seine Kandidatur bekanntgegeben. Deutliche öffentliche Unterstützung bekam der bayerische CSU-Politiker von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel soll hinter Weber stehen. Seine Chancen, am 7. und 8. November beim EVP-Parteitag in Helsinki als Spitzenkandidat gekürt zu werden, haben sich mit dem Rückzug von Barnier sicherlich erhöht.

In einem Brief an den EVP-Vorsitzenden Joseph Daul hat Barnier am Freitag von einer “schwierigen Entscheidung” gesprochen. Für die Endphase der “ernsten und komplexen” Brexit-Verhandlungen für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU sei seine “gesamte Energie” nötig. Dieses Engagement lasse sich nicht “mit dem Zeitplan” der EVP für die Kür des Spitzenkandidaten vereinbaren.