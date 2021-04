Barisic will vor Salzburg-Spiel nicht über Titel sprechen

Mit dem 8:1 beim WAC hat Rapid zum Meistergruppen-Auftakt der Fußball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch hält Geschäftsführer Sport Zoran Barisic vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den vier Punkte voranliegenden Spitzenreiter Red Bull Salzburg den Ball bewusst flach und verzichtete auf große Meister-Ansagen. "Das ist nicht notwendig. Es sind noch neun Spiele zu absolvieren", erklärte der Wiener gegenüber der APA.

Rapid wurde in der Vorsaison Vizemeister und schaffte es in der laufenden Spielzeit in die Europa-League-Gruppenphase. Zudem ist derzeit Rang zwei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt, mit vier Punkten Vorsprung auf den LASK abgesichert. "Jetzt haben wir ein spannendes Spiel gegen die Salzburger, gegen die wir zuletzt nicht immer gut ausgeschaut haben. Aber ich bin positiv gestimmt und echt gespannt, welche Partie das wird", sagte Barisic.