Barisic kehrt laut Medien als Sportchef zu Rapid zurück

Zoran Barisic kehrt laut übereinstimmenden Medienberichten zum Fußball-Bundesligisten Rapid Wien zurück. Der Ex-Trainer soll die Nachfolge des mit Saisonende scheidenden Fredy Bickel als Geschäftsführer Sport antreten. Der TV-Sender Sky Sport Austria berichtete am Donnerstagabend von einer entsprechenden Einigung.

Rapid bestätigte dies in einer Stellungnahme vorerst nicht. “Wir werden unsere Entscheidung dann bekannt geben, wenn sie auch endgültig gefallen ist”, schrieben die Hütteldorfer auf Twitter. “Dies wird recht zeitnah, auf alle Fälle in den nächsten zwei Wochen, auch erfolgen.” Bis dahin werde man aber keinerlei Namen und Gerüchte kommentieren.

Die Präsentation von Barisic könnte dennoch bereits kommende Woche erfolgen. Am Montag steht laut Rapid-Angaben vom Freitag die nächste turnusmäßige Präsidiumssitzung auf dem Programm. Auf dieser könnte die Personalie diskutiert werden. Es sei aber noch nicht zwingend von einer endgültigen Entscheidung auszugehen.

Barisic hatte die Hütteldorfer als Trainer von 2013 bis 2016 dreimal in Folge zum Vizemeistertitel geführt. So gut war Rapid in der Endabrechnung der Bundesliga seither nicht mehr klassiert. Zuletzt war der 48-Jährige von September bis Dezember als Coach bei Olimpija Ljubljana tätig.