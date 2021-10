Bargeld bleibt im Handel weiter das beliebteste Zahlungsmittel

Die COVID-19-Pandemie hat rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher dazu bewegt, ihr Zahlungsverhalten anzupassen.

Bargeldnutzung ging zurück

Die Bargeldnutzung ist während der Pandemie um 13 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Anteil des Gesamtwertes der Transaktionen am Point of Sale (POS), der sich von 58 Prozent im Jahr 2019 auf 51 Prozent verringert hat. Trotz einem sehr hohen Zahlungskartenbesitz (97 Prozent) bleibt Bargeld in Österreich weiterhin mit 66 Prozent aller Transaktionen am POS das beliebteste Zahlungsmittel.

Trend bei Kartenzahlungen

Debitkartenzahlungen

Kleinbeträge in bar

Zusätzlich zeigte die Untersuchung einen Rückgang von Kleinbetragszahlungen unter zehn Euro, die zumeist noch mit Banknoten und Münzen getätigt werden. „2019 waren noch 40 Prozent aller Transaktionen am POS unter zehn Euro, dieser Anteil ist im Jahr 2020 auf 33 Prozent gesunken. Der Anteil der Transaktionen zwischen zehn und 50 Euro stieg hingegen während der Pandemie um sechs Prozentpunkte auf 51 Prozent an.

Zahlung beim Onlinekauf

In der Umfrage geben rund 62 Prozent der Befragten an, in den letzten 12 Monaten Produkte im Internet gekauft oder bezahlt zu haben. Darüber hinaus bestätigt fast ein Drittel der Befragten seit Beginn der Pandemie deutlich (elf Prozent) oder etwas (19 Prozent) mehr im Internet eingekauft zu haben. Im Onlinehandel kommen als anteilsmäßig häufigstes Zahlungsmittel Überweisungen (31 Prozent) bzw. Internetbezahlverfahren (25 Prozent) wie z. B. PayPal und Klarna zum Einsatz. Gleichzeitig ist der Anteil jener, die sich für die Erhaltung von Bargeld in seiner derzeitigen Form aussprechen, in Österreich weiterhin hoch (65 Prozent) und hat sich auch durch COVID-19 kaum verändert.