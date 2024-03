Bärenstarke Vorstellung von Luca Hartmann mit Platz vier belohnt

Der Klauser Nachwuchsringer wusste im Turnier in Estland zu überzeugen. Premiere von Albakov mit einem Sieg.

KLAUS. Beim weltweiten mit Abstand größten internationalen Turnier in Tallin in Estland waren unter den 2335 Starter aus 36 Nationen auch die beiden Klauser Nachwuchsringer Luca Hartmann und Rahim Albakov mit von der Partie. Dabei zeigte der erst 19-jährige Luca Hartmann in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm seine ganze Qualität. Mit drei Siegen, zwei Erfolge gab es durch technische Überlegenheit, gegen den Deutschen Jacob Lane (3:2-Punktesieg), Kristofers Smits aus Lettland (11:0) und Islam Agaev (Deutschland/10:0) belegte der Freistilspezialist aus der Winzergemeinde den sensationellen vierten Endrang. Im kleinen Finale unterlag Hartmann dem höher eingestuften Georgier Giorgi Abulashvili nach Punkten. Trotz dem knapp verpassten Podestplatz unter den siebzehn Teilnehmern in dieser Gewichtklasse ist diese bärenstarke Leistung des Klausers durch gute Trainingsleistungen bestätigt worden. Für Rahin Albakov reichte es bei seiner großen Premiere auf der internationalen Bühne zu einem Sieg und zwei Niederlagen. Nach dem Auftaktsieg gegen den Esten Uku Nugis (6:0-Punktesieg) war Albakov in der Klasse bis 68 Kilogramm gegen den Amerikaner Nicholas Schwartz und den Ukrainer Maksym Buchkovskyi chancenlos. Für den erst vierzehn jährigen Klauser Sportler war es aber eine tolle Erfahrung sich mit den besten Nachwuchs-Mattensportlern zu messen.VN-TK