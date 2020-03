Barcelona-Star Messi: "Jetzt verantwortungsbewusst handeln"

Fußball-Star Lionel Messi nutzt wie sein portugiesischer Kollege Cristiano Ronaldo die sozialen Medien, um in der Coronavirus-Krise an seine Fans zu appellieren. Der Argentinier rief auf seinem Instagram-Profil, dem mehr als 144 Millionen Menschen folgen, dazu auf, die Anweisungen der Behörden zum Schutz von Risikogruppen umzusetzen.

Messi sprach von komplizierten Tagen auch für ihn und seine Familie. "Wir sind besorgt darüber, was passiert, und wir möchten denen helfen, denen es am schlechtesten geht." Er schicke all den Menschen Kraft, vor allen denen, die in Krankenhäusern arbeiten. Auch Ronaldo hatte am Freitag an seine Fans appelliert, zu Hause zu bleiben.