Barcelona siegt ohne Glanz bei Athletic Bilbao

Der FC Barcelona hat mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga zementiert. Torschütze am Sonntag war Raphina (45.+1), der Treffer hielt der Überprüfung des Video-Assistenten wegen eines möglichen Abseits stand. Barça liegt in der Tabelle damit wieder neun Punkte vor Real Madrid.

Der Brasilianer Raphina hatte schon in der Vorwoche beim 1:0 gegen Valencia nach Vorarbeit von Sergio Busquets getroffen. Auf der Gegenseite wurde später ein Treffer von Inaki Williams (87.) nach VAR-Eingriff wegen eines Handspiels von Iker Muniain nicht gegeben.