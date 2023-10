Barcelona nur 2:2 bei Granada - Yamal mit nächstem Rekord

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einem 2:2 beim Vorletzten Granada wieder Punkte liegen gelassen. Schon nach 17 Sekunden traf Bryan Zaragoza am Sonntagabend für die Andalusier und legte nach einer halben Stunde noch das 2:0 nach. Das Comeback gelang den Katalanen nicht mehr. Barcelonas Flügelstürmer Lamine Yamal traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:2 für die Gäste und avancierte damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte von La Liga.

Mit 16 Jahren und 87 Tagen übertraf Yamal die bisherige Bestmarke von Fabrice Olinga, der 2012 für Malaga im Alter von 16 Jahren und 98 Tagen gescort hatte. Die Mutter des nahe Barcelona geborenen Yamal stammt aus Äquatorialguinea, sein Vater aus Marokko. Bei seinem Debüt im spanischen Nationalteam hatte er im September als bisher jüngster Teamspieler der Verbandsgeschichte im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien getroffen.

Sergio Roberto schaffte in der 85. Minute den Ausgleich für den anstürmenden Meister, mehr war für Barcelona aber nicht mehr möglich. Ein Tor von Ferran Torres tief in der Nachspielzeit wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt. In der Tabelle hat Barcelona nun drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid, auf Girona fehlt dem Dritten ein Zähler. Vierter ist Atletico, die Madrilenen setzten sich gegen Real Sociedad mit 2:1 durch. Das entscheidende Tor schoss Antoine Griezmann per Elfmeter in der 89. Minute.