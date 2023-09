Barcelona nach zweimaligem Rückstand 2:2 bei Mallorca

Der FC Barcelona ist am Dienstag in der achten Runde der spanischen Fußball-Liga nicht über ein 2:2 bei Real Mallorca hinausgekommen. Der Titelverteidiger lag gegen den Tabellen-15. zweimal in Rückstand und rettete schließlich noch einen Punkt, könnte aber die Spitzenposition schon am Mittwoch verlieren. Girona (bei Villarreal) und David Alabas Real Madrid (daheim gegen Las Palmas) würden mit Siegen an Barca vorbeiziehen.

Mallorca ging nach einem Fehler von Goalie Marc-Andre ter Stegen beim Herausspielen durch Vedat Muriqi in Führung (8.), Raphinha egalisierte mit einem Schuss ins lange Eck (41.). Als Barcelona auf das zweite Tor drückte, reichten Mallorca ein Abstoß und eine Kopfball-Verlängerung, um die Abwehr der Gäste auszuhebeln - Abdon traf (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel kamen unter anderem die davor geschonten Robert Lewandowski und Lamine Yamal, mehr als das 2:2 durch Fermin Lopez (75.) ging sich aber für Barca nicht mehr aus.