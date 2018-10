Lionel Messi traf auch in Valencia

Lionel Messi traf auch in Valencia ©APA (AFP)

Lionel Messi traf auch in Valencia ©APA (AFP)

Barcelona nach Messi-Tor in Valencia 1:1 - Sevilla Leader

Das Top-Duo FC Barcelona und Real Madrid ist in der achten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft an der Tabellenspitze vom FC Sevilla überholt worden. Die Andalusier sind nach einem am Sonntag eingefahrenen 2:1-Heimsieg gegen Celta de Vigo neuer Spitzenreiter. Barcelona kam beim FC Valencia zu einem 1:1 und ist nun mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Real ist hinter Atletico nur noch Vierter.

Das Tor Barcelonas erzielte wieder einmal Lionel Messi. Der argentinische Superstar glich in der 23. Minute die Führung Valencias aus. Diese hatte nach furiosem Beginn schon in der zweiten Minuten nach Fehler von Gerard Piquet durch Messis Landsmann Ezequiel Garay aus Nahdistanz gescort. Erst Mitte der ersten Hälfte kam Barca besser ins Spiel und wurde durch Messis sechsten Liga-Saisontreffer aus 18 Meter Entfernung belohnt.

Barcelona wie Real kamen damit nicht aus ihrem nationalen Tief. Während die Katalanen nun schon vier Spiele in Folge nicht gewonnen haben, ist Real gar schon vier Spiele lang ohne Torerfolg – das hatte es zuletzt vor 33 Jahren gegeben. Die “Königlichen” waren am Samstag bei Alaves 0:1 unterlegen, das mit Barcelona punktgleiche Atletico gewann am Sonntag daheim gegen Betis Sevilla 1:0. Den Treffer erzielte mit Angela Correa ebenfalls ein Argentinier, und zwar mit einem Flachschuss aus 20 Metern.