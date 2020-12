Barcelona holt ohne Messi gegen Eibar nur 1:1-Remis

Ohne Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona den nächsten Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft eingesteckt. Die Katalanen kamen am Dienstag gegen Eibar nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben damit nach 15 Runden mehr Spiele nicht gewonnen als gewonnen. Sieben Siegen stehen je vier Unentschieden und Niederlagen gegenüber. Deshalb konnte Barca auf die Spitzenteams der Liga kaum Boden gutmachen und liegt weiter nur auf dem enttäuschenden sechsten Platz.

Der frühere Dortmunder Ousmane Dembele rettete dem Ex-Meister mit seinem Ausgleichstor immerhin einen Punkt (67.), nachdem der abstiegsbedrohte Liga-14. durch Kike Garcia in Führung gegangen war (58.). Der am (heutigen) Dienstag von seinem Weihnachtsurlaub in Argentinien zurückgekehrte sechsfache Weltfußballer Messi fehlte wegen einer Knöchelverletzung und saß daher nur auf der Tribüne. Von dort sah er, dass Martin Braithwaite in der achten Minute einen Elfmeter verschoss. In der 25. Minute wurde zudem ein Treffer des 29-jährigen Dänen vom Video-Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt.