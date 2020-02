Barcelona gewann La-Liga-Schlager gegen Getafe mit 2:1

Der FC Barcelona ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für einen Tag nach Punkten mit Tabellenführer Real Madrid gleichgezogen. Der Titelverteidiger setzte sich im Schlager der 24. La-Liga-Runde am Samstag im Camp Nou gegen den Dritten Getafe mit 2:1 durch. Die "Königlichen" sind erst am Sonntagabend (21.00 Uhr) im Estadio Bernabeu gegen Abstiegskandidat Celta Vigo im Einsatz.

Barcelona hatte vor 80.409 Zuschauer in der ersten halben Stunde Probleme. Ein Treffer von Getafes Allan Nyom (23.) wurde nach Ansicht der TV-Bilder zurecht wegen eines Fouls aberkannt, zudem hatten die Hausherren bei einem Cucurella-Abschluss (26.) Glück. Barca war effizienter und legte schon vor der Pause den Grundstein für den Sieg. Zuerst traf Antoine Griezmann (34.) mit einem Außenrist-Lupfer nach Messi-Lochpass, dann legte Sergi Roberto (39.) einen weiteren Treffer nach.

Danach wurde es aber noch spannend, da "Joker" Angel Rodriguez (66.) mit einem Volley der Anschlusstreffer gelang. Goalie Marc-Andre ter Stegen hielt den dritten Sieg in Folge in der 72. Minute mit einer Riesenparade fest. Doch es gab nicht nur Grund zum Jubeln, zumal Jordi Alba schon in der 20. Minute mit einer Adduktorenverletzung ausschied.

Der Madrider Vorstadt-Club Getafe ging nach vier Siegen in Folge wieder einmal als Verlierer vom Platz und muss weiter auf einen Erfolg im Camp Nou warten. Der Rückstand auf das Topduo wuchs auf zehn Punkte an.