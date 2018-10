Barcelona gewann "Clasico" gegen Real 5:1

Der FC Barcelona hat am Sonntag den "Clasico" gegen Real Madrid mit einem Kantersieg für sich entschieden. Spaniens Fußball-Meister setzte sich im Camp Nou gegen Real Madrid mit 5:1 durch, wobei Luis Suarez in Abwesenheit des verletzten Lionel Messi mit drei Toren (30./Elfmeter, 75., 83.) der große Star war.

In der zweiten Hälfte präsentierte sich Real in deutlich besserer Verfassung. Marcelo verkürzte auf 1:2 und Modric wäre in der 56. Minute beinahe der Ausgleich gelungen, der Schuss des Weltfußballers ging jedoch an die Innenstange. Fünf Minuten später traf auch Suarez Aluminium.