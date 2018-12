Barcelona baute Tabellenführung mit 4:0 bei Espanyol aus

Der FC Barcelona hat seine Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Samstag ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte im Stadtderby bei Espanyol einen 4:0-Kantersieg und liegt nun drei Punkte vor dem FC Sevilla, der in Valencia nur ein 1:1 erreichte. Auch Atletico Madrid liegt nach einem Heim-3:0 über Alaves drei Zähler hinter Barca.

Matchwinner für die Katalanen war Lionel Messi. Der Argentinier versenkte zwei Freistöße (17., 65.) und bereitete das Tor von Ousmane Dembele mustergültig vor (26.). Auch Luis Suarez trug sich in die Schützenliste ein, als er in der 45. Minute aus spitzem Winkel zwischen die Beine von Espanyol-Goalie Diego Lopez traf.