Barca versinkt im Mittelmaß - Messi wieder schwach

Ein missglückter Ausflug von Tormann Marc-Andre ter Stegen hat dem FC Barcelona eine 0:1-Niederlage bei Atletico Madrid eingebracht. Die katalanische Startruppe um Lionel Messi versinkt immer tiefer im Liga-Mittelmaß. Auch Messi konnte in seinem 800. Spiel für Barca mit einer erschreckend schwachen Leistung nicht verhindern, dass der langjährige Atletico-Trainer Diego Simeone zum ersten Mal in der Liga einen Sieg gegen den großen Rivalen bejubeln durfte.

"So was darf einer Mannschaft wie der unseren nicht passieren", ärgerte sich Trainer Ronald Koeman. Sein Team hat nun schon neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Real Sociedad, das punktgleich mit Atletico die Liga anführt. Real Madrid ist als Vierter sechs Punkte voraus, enttäuschte beim 1:1 in Villarreal am Samstag aber ebenfalls.

"Ich mache mir ziemliche Sorgen", sagte Koeman, der schon auf die verletzten Ronald Araujo und Jungstar Ansu Fati verzichten muss. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für das Spiel am Dienstag gegen Dynamo Kiew in der Champions League. In der Königsklasse ist Barca derzeit aber immerhin noch im Soll und könnte vorzeitig das Weiterkommen sichern. Atletico trifft am Mittwoch in der Salzburg-Gruppe auf Lok Moskau.