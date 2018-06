Barbara Teiber zur neuen GPA-Vorsitzenden gewählt

Der Generationswechsel in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) ist vollzogen: Die 40-jährige Barbara Teiber wurde Montagnachmittag vom Bundesvorstand mit 90,53 Prozent zur Chefin der größten Gewerkschaftsteilorganisation gewählt. Sie folgt Wolfgang Katzian (61) nach, der jetzt ÖGB-Präsident ist.

Personelle Veränderungen gab es auch in der Bundesgeschäftsführung der GPA-djp. Karl Dürtscher wurde – in Nachfolge der in die Pension verabschiedeten Dwora Stein – zum neuen Bundesgeschäftsführer bestellt. Seine bisherige Funktion als stv. Bundesgeschäftsführer übt künftig Agnes Streissler-Führer aus. Neu in die Bundesgeschäftsführung aufgenommen wurde der 46-jährige Ökonom David Mum.