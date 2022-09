Barbara Frey erhält höchste Theater-Auszeichnung der Schweiz

Die Schweizer Intendantin und Regisseurin Barbara Frey (59), deren "Das weite Land"-Inszenierung vor wenigen Tagen im Akademietheater ihre Wien-Premiere feierte, wird mit dem renommierten Grand Prix Darstellende Künste, dem Hans Reinhart-Ring geehrt. Das gab das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag bekannt. Mit 100.000 Franken (102.564 Euro) dotiert, ist es die höchste Theater-Auszeichnung der Schweiz. Sie wird am 21. Oktober im Théâtre de Carouge überreicht.

Frey war von 2009 bis 2019 Intendantin am Schauspielhaus Zürich und in dieser Position die erste Frau. Von 2021 bis noch 2023 ist die gebürtige Baslerin künstlerische Leiterin der Ruhrtriennale im deutschen Bochum. Zudem inszeniert sie an bedeutenden deutschsprachigen Bühnen, so immer wieder am Burgtheater in Wien. Sie sei "als umsichtige Intendantin ein Vorbild in der Theaterszene", begründete das BAK die Auszeichnung.