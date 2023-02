Banksys Truhen-Werk soll in Vergnügungspark

Das Hin und Her um das neueste Werk des britischen Künstlers Banksy geht weiter. Das gesprühte Kunstwerk, das eine echte Kühltruhe einbezieht, soll nun in einem Vergnügungspark im südostenglischen Margate seinen Platz bekommen. Dort sei es "für alle erreichbar, die kommen und es bewundern wollen", teilte das Dreamland Margate am Samstagabend bei Twitter mit.

Banksy hatte das Werk, das auf häusliche Gewalt aufmerksam machen soll, am Dienstag bei Instagram öffentlich gemacht. Es ist auf eine Hauswand in Margate gesprüht und zeigt eine Frau im Stil der 1950er-Jahre mit blauem Auge und ausgeschlagenem Zahn, die offenbar soeben ihren Partner in einer Kühltruhe entsorgt hat. Während die Frau und die Beine des Mannes gesprayt sind, ist die Truhe echt - vermutlich handelte es sich um abgestellten Müll.

Das Werk war noch nicht lange da, als die Kühltruhe zum ersten Mal verschwand - aus Gründen der Gesundheit und Sicherheit, wie der Gemeinderat wenig später pflichtschuldig mitteilte. Einen Tag später stand die Truhe wieder an Ort und Stelle, bevor sie am Donnerstag erneut verschwand. Diesmal hatte eine Londoner Galerie sie in Absprache mit dem Hausbesitzer eingelagert, um sie später anderswo mit dem Rest des Werkes wiederzuvereinigen.

"Die Ankunft von Banksys jüngstem Werk in Margate hat große Aufregung verursacht", sagte die Chefin von Dreamland Margate, Eddie Kemsley. Alle Einwohner seien begeistert, dass der Street-Art-Künstler ihre Stadt gewählt habe. Nun werde der Park gemeinsam mit Experten nach einem guten Platz suchen. Da der Eintritt kostenlos ist, könne während der Öffnungszeiten jeder das Werk namens "Valentine's Day Mascara" betrachten. Geplant ist, dass damit Geld für eine lokale Wohltätigkeitsorganisation gesammelt wird, die sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmert.