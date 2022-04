Banksy-Tür in Paris gestohlen: Acht Verdächtige vor Gericht

Rund drei Jahre nach dem Diebstahl einer Tür aus dem Pariser Bataclan-Club mit einem dem Künstler Banksy zugeschriebenen Bild müssen sich acht Verdächtige vor Gericht verantworten, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Justizkreisen erfuhr. Im Zuge der Ermittlungen seien drei Personen wegen organisierten Bandendiebstahls und fünf Personen zusätzlich wegen Hehlerei beschuldigt worden. Ein Termin für den Prozess stehe aber noch nicht fest.

Das Kunstwerk erinnert an den islamistischen Anschlag im Bataclan am 13. November 2015 mit 90 Todesopfern, der zu einer Serie von Anschlägen in Paris mit insgesamt 130 Todesopfern zählte. Es zeigt eine trauernde junge Frau und war an einem Notausgang des Musikclubs angebracht.