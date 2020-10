"Banksy-Monet" für 8,4 Mio. Euro versteigert

Eine ironische Neuinterpretation eines Monet-Gemäldes durch den britischen Künstler Banksy ist für 7,6 Millionen Pfund (8,4 Millionen Euro) versteigert worden. Das Ölgemälde mit dem Titel "Show Me the Monet" war zuvor auf einen Wert von drei bis fünf Millionen Pfund geschätzt worden, wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte. Es ist der zweithöchste Auktionspreis, der je für ein Werk des Künstlers erzielt wurde.

Banksy hatte "Show Me the Monet" 2005 gemalt, es wurde als Teil einer Sammlung mit dem Titel "The Crude Oils" in seiner zweiten Galerie-Ausstellung gezeigt. Das Gemälde greift das impressionistische Meisterwerk "Die japanische Brücke" von Claude Monet auf und verwandelt die Idylle des Gartens in Giverny in einen modernen illegalen Müllablade-Platz. In Monets Seerosenteich dümpeln ein Einkaufswagen und ein orangefarbener Verkehrskegel.