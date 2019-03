Bankräuber rund eine Woche nach Überfall in Graz gefasst

Die Kriminalisten der "Ermittlungsgruppe Schloßberg" - Anfang März ins Leben gerufen - können einen ersten Erfolg verbuchen: Sie haben einen 18 Jahre alten Burschen gefasst, der vor etwas über einer Woche eine Bank in Graz-Wetzelsdorf überfallen hat. Mit dem Mann waren auch drei mutmaßliche Komplizen in seiner Altersgruppe geschnappt worden. Bei ihnen wurden Geld und eine Gaspistole gefunden.

Ein vorerst unbekannter Täter hatte am Freitag vor einer Woche die Bankfiliale in der Wetzelsdorfer Straße gegen 13.30 Uhr mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand betreten und die Angestellten bedroht. Dann war er samt Beute über die Burenstraße in Richtung Eythgasse geflohen. Eine eingeleitete Alarmfahndung mit einem Polizeihubschrauber war vorerst ohne Erfolg verlaufen. Die Fotos aus der Überwachungskamera brachten dann aber laut Landespolizeidirektion vom Samstag zahlreiche Hinweise. Sie führten zu einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen ihn schließlich am Freitagnachmittag im Stadtgebiet von Gleisdorf fest.