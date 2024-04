Bankökonomen sehen keine Gefahr durch Gewerbeimmobilienkrise

Der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien hat nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirts Jörg Krämer und von Bank-Austria-Chefökonomen Stefan Bruckbauer keine großen Auswirkungen auf den Finanzsektor. Die Lage sei "sehr unterschiedlich", Preise für Büros würden "natürlich fallen", Logistikimmobilien stabil bleiben, sagte Krämer vor Journalisten in Wien. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hatte kürzlich auf mögliche Immobilienrisiken hingewiesen.

Beim Wirtschaftswachstum in Deutschland erwartet die Commerzbank für heuer ein Minus von 0,3 Prozent und im kommenden Jahr ein Plus von 0,5 Prozent. Es sei nur "eine blutleere Erholung", so Krämer. Für Österreichs Wirtschaft rechnet die Bank Austria in diesem Jahr mit einem realen Plus von 0,3 Prozent und von 1,5 Prozent im kommenden Jahr. "Es gib keinen Grund für extremen Pessimismus in Österreich", betonte Bruckbauer. Österreich liege beim kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf pro Arbeitsstunde weltweit auf Rang 9, ohne Ölstaaten sogar auf Platz 6. Es werde manchmal übersehen, dass Österreich zu einem der effizientesten und reichsten Länder der Welt zähle, so der Volkswirt.