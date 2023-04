Bankmanager Treichl kritisiert zögerliche EZB

Die Europäischen Zentralbank (EZB) habe zu lange mit Zinserhöhungen zugewartet, kritisierte Andreas Treichl, Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung, die Geldpolitik der EZB am Samstag im "Journal zu Gast" auf Ö1. Dadurch leide die Bevölkerung nicht nur unter der hohen Inflation, sondern auch unter der Verlängerung der Periode an negativen Realzinsen. Diese reduziere das Vermögen der Mittelklasse seit weit über zehn Jahre.

"Wir haben in Europa in den Banken Haushaltseinlagen liegen von 8 Billionen Euro. Bei 5 Prozent negativer Realverzinsung ist das ein Vermögensverlust von 400 Milliarden Euro pro Jahr", verdeutlichte der Bankmanager. "Die Situation ist dramatisch, darüber wird weder in der Politik geredet, noch in der Zentralbank".