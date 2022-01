Bankerin lockte Arbeitskollegen Geld heraus - Verurteilt

Eine einst erfolgreiche Bankerin ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sie hatte zwei Arbeitskollegen dazu gebracht, ihr fast 90.000 Euro zu borgen, indem sie ihnen "Lügenmärchen" auftischte. Unter anderem behauptete sie, hinter ihrem linken Auge habe sich ein bösartiger Tumor eingenistet, sie benötige Geld für eine Krebs-Operation. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In Wahrheit litt die Bankerin unter Kaufsucht, die sie allein mit ihrem Gehalt - mehr als 3.000 Euro netto - nicht mehr befriedigen konnte. Als sie von ihrem Arbeitgeber und anderen Banken keine Darlehen mehr bekam, wandte sie sich hilfesuchend an zwei Kollegen. Neben Krebs machte sie eine andere schwere Krankheit und kostspielige Therapien geltend, einmal erbat sie eine Kaution für einen Platz in einem Altersheim, in das angeblich ihre Mutter übersiedeln sollte. Vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Julia Matiasch) gestand die 51-Jährige nun, dass nichts davon der Wahrheit entsprach: "Ich hab' mich nicht zu sagen getraut, in welcher Situation ich mich befunden habe." Sie sei "unkontrolliert einkaufen gegangen." Schulden von 400.000 Euro hätten sich angehäuft gehabt, weil sie hemmungslos Kleidung und Schuhe erstand.

Die Angeklagte war umfassend geständig: "Es ist alles so gewesen. Ich kann heute nicht sagen, wann ich die Kontrolle verloren habe. Es gibt nichts zu sagen. Ich kann es nicht ungeschehen machen." An sich habe sie in bescheidenen Verhältnissen gelebt: "Ich bin in einer kleinen Wohnung, die fast nix kostet. Ich habe kein Auto, keine teuren Hobbys." Der Zwang, Gewand und Schuhe kaufen zu müssen, habe sie jahrelang gestresst: "Ich habe geschaut, dass ich meinen Job behalte, meine Leistung erbringe, dass ich irgendwie weiterkomme." Nach der Anzeige sei sie psychisch zusammengebrochen und habe sich vorübergehend stationär in einer Klinik aufnehmen lassen, um ihre Sucht in den Griff zu kriegen. Seither sei sie in therapeutischer Behandlung.