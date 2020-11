Banken lassen nach Anschlag viele Filialen geschlossen

Die Erste Bank lässt aufgrund der aktuellen Bedrohungslage nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Dienstag zehn Filialen in der Bundeshauptstadt ganztätig geschlossen. Die Selbstbedienungsfoyers sind in Betrieb, teilte das Geldhaus mit. Vier Filialen sollen ab 12 Uhr mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen geöffnet werden. Die Bank Austria lässt laut Website alle Filialen im ersten Bezirk geschlossen, die BAWAG jene in der Wipplinger Straße und in der Taborstraße.

Bei der Erste Bank bleiben den ganzen Dienstag folgenden Filialen geschlossen: Wallnerstraße, Graben, Kärntner Straße, Ringturm, Rennweg, Linke Wienzeile, Donau Zentrum, Wien Mitte, Riverside (Liesing) und Auhof Center. Zu Mittag öffnen folgende Erste-Filialen: Taborstraße, Mariahilf, Brigittenau (Wallensteinstraße) und Lassallestraße. Neben den Bankfilialen bleiben auch einige Wiener Einkaufszentren am Tag nach dem Attentat geschlossen.