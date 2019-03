Banken-KV: Gewerkschaft plant ab 1. April "Aktionen"

Nachdem die vierte Runde der KV-Verhandlungen für Bankangestellte ergebnislos geendet hat, plant die Gewerkschaft "Aktionen" vor Bankfilialen. Sie sollen ab Montag (1. April) stattfinden und können zu Störungen des Geschäfts führen. Sie sollen nicht angekündigt werden, ein gewisser Überraschungseffekt sei vorgesehen, hieß es am Mittwoch von Gewerkschaftsseite zur APA.

Aus Sicht des Verhandlungsleiters der Gewerkschaft, Wolfgang Pischinger, ist “das, was die Arbeitgeber zuletzt geboten haben, angesichts der Rekordergebnisse der Branche unter dem ständig steigenden Arbeitsdruck alles andere als fair zu bezeichnen”. Das letzte Angebot der Arbeitgeber von 2,3 Prozent plus 10,50 Euro würde bei einem durchschnittlichen Bruttogehalt in der Branche eine Erhöhung von 2,66 Prozent bedeuten. Das wäre einer der schlechtesten Abschlüsse der laufenden KV-Saison, hatte Pischinger schon am Dienstagabend kritisiert. Zugleich habe die Arbeitgeberseite die Forderungen im Zusammenhang mit der neu gestalteten Arbeitszeit “kategorisch abgelehnt”, kritisierte er.