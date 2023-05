Banken geizen mit Sparzinsen

Die Arbeiterkammer (AK) hat das Verhalten heimischer Banken den Privatkunden gegenüber unter die Lupe genommen. Dabei traten auch einige gravierende Mängel zutage. Besonders augenfällig ist, dass die Banken die mittlerweile kräftig gestiegenen Sparzinsen nicht an die Sparer weitergeben. Mit den Kreditzinsen hingegen sind sie rasch nach oben gefahren. Für die Qualität der Beratungen vor Ort gab es aber auch Lob.

Das "Mystery Shoppen", das die AK bei 19 Banken vor Ort zu Sparbüchern und Beratungsqualität durchgeführt hat, habe "insgesamt zufriedenstellende" Ergebnisse gebracht. Doch auf den Websites der Finanzinstitute brauche es "besseres Service und ein besseres Angebot an Sparprodukten", zumal die Zahl der Filialen ebenso wie die Öffnungszeiten und somit die persönliche Kundenbetreuung in den vergangenen Jahren drastisch zurückgefahren wurden.

Gleichzeitig wird die Onlinebanking-Kriminalität mit gefälschten Banken-Websites zusehends professioneller. "Früher gab es den Bankomat-Missbrauch wöchentlich, jetzt gibt es Phishing-Wellen", berichtete AK-Finanzexperte Christian Prantner am Dienstag in einer Pressekonferenz unter Verweis auf das Beispiel BAWAG P.S.K. Ende Jänner. Bei Onlinebanking-Betrug lehnten die Banken eigentlich die Haftung ab, mit dem Hinweis auf "grobe Fahrlässigkeit" seitens des Kunden. Der Kunde sei selbst schuld. "Dieses Problem soll auf europäischer Ebene adressiert werden, möglicherweise in der Zahlungsdienstleisterichtline 3 (PSD3, Payment Services Directive3, Anm.)", so Prantner.