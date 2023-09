Banken für sachliche Diskussion über Immo-Kredite

Die Ankündigung der Finanzmarktaufsicht (FMA), die Vergaben der Banken von Krediten zu überprüfen, hat bei den Finanzinstituten - gelinde ausgedrückt - für Verwunderung gesorgt: "Populistische Wortspenden sind nicht hilfreich. Wir sind dabei, alle Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln. Dann kann man gegebenenfalls die Regeln ändern oder nachschärfen", sagte Willibald Cernko, Erste-Bank-Chef und Bundesspartenobmann Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer (WKÖ) zur APA.

"Die FMA hat alle Möglichkeiten, die Kredite zu überprüfen. Banken haben die Verpflichtung, über die Chancen und Risiken zu informieren. Und die FMA könnte prüfen. Und wenn sich ein Institut nicht an die Spielregeln hält, kann sie eingreifen", versteht Cernko die erneut aufkeimende Diskussion rund um Hypothekarkredite und deren Beschränkungen (KIM-Verordnung) nicht. "Wenn eine Familie beschließt, nur einmal im Jahr Urlaub zu machen und dafür in eine Immobilie zu investieren, sollte sie die Wahl haben", ergänzte Cernko im Gespräch mit der APA.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stellte sich in einer ersten Reaktion auf die Seite der Banken und Kreditnehmer. "Ich erwarte mir von den FMA-Vorständen, dass sie ihren Elfenbeinturm verlassen und ihre Regeln endlich an die Realität anpassen", betonte die Landeshauptfrau. "Wir wollen, dass sich Normalverdienerinnen und Normalverdiener weiterhin Wohnraum leisten können." Ein eigenes Dach sei schließlich die beste Altersvorsorge. Selbstverständlich sei es auch "gescheit", über die Ausdehnung der Rückzahlungszeiträume zu diskutieren, meinte die Landeshauptfrau. "Für Menschen am Anfang des Berufslebens sei eine Spanne von 40 Jahren "problemlos machbar". Ein längerer Rückzahlungszeitraum würde die monatliche Belastung für Häuslbauerinnen und Häuslbauer "weiter spürbar verringern", so die Landeshauptfrau.