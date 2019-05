Banken bei Geldwäsche nicht mehr so risikoreich

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am Donnerstag Fortschritte der heimischen Finanzindustrie vermeldet, was den Kampf gegen Geldwäsche betrifft. Die Aufsicht hat die Banken und anderen beaufsichtigten Finanzhäuser in Risikoklassen eingeteilt. Zur Zeit ist ein Prozent hochriskant unterwegs, Ende 2016 waren es noch 5 Prozent. Erhöhtes Risiko wird jetzt nur noch 2 (15) Prozent zugeschrieben.

Niedriges Risiko besteht laut FMA-Jahresbericht 2018 zur Zeit bei 72 Prozent aller Finanzhäuser am heimischen Markt. Für FMA-Vorstand Helmut Ettl gilt Geldwäsche-Prävention als Standortfaktor. Internationale Investoren schauten sich genau an, wo sie sich niederließen. Mangelhafte Geldwäscheprävention könne die Finanzmarktstabilität gefährden. Ettl erinnerte an die Situation Anfang der 2000er Jahre, “da waren wir sicher kein Vorzeigeland für Europa und die Welt.” Aus kritischen Länderberichten der OECD-Geldwäschebekämpfungsstelle FATF (2009) seien die richtigen Schlüsse gezogen worden.

Die FMA hat bestimmte Banken geschlossen. U.a. war ihr die damalige Wiener Valartis Bank ins Visier geraten. Geschäftsleiter wurden abberufen, Strafen verhängt. Im Jahr 2018 fanden 30 Vor-Ort-Prüfungen zur Prävention von Geldwäsche bei Banken statt, zudem 30 sogenannte Einsichtnahmen, Manager wurden näher befragt. 168 aufsichtsbehördliche Verfahren wurden eingeleitet, darunter 141 (Vorjahr: 163) Ermittlungsverfahren. Acht Fälle endeten mit Verwaltungsstrafen, 15 mal musste Verantwortlichen ultimativ auf die Finger geklopft werden.

Wegen eines Verstoßes gegen Sorgfaltspflichten hatte die Aufsicht der Raiffeisen Bank International in indirektem Zusammenhang mit Panama-Paper-Enthüllungen eine Höchststrafe von 2,85 Millionen Euro aufgebrummt, die Geldbuße ist nicht rechtskräftig. Die RBI hat Vorwürfe zurückgewiesen und Beschwerde eingelegt. Zweistelllig rückläufig waren nach FMA-Angaben in den vergangenen Jahren die Zahl der Offshore-Kundenbeziehungen von heimischen Banken.

Den Kreditinstituten bescheinigte die Aufsicht am Donnerstag, weitaus besser aufgestellt zu sein als vor zehn Jahren, im Ernstfall Verluste besser tragen zu können. Die notleidenden Kredite wurden abgebaut, das früher üppige Auslandsengagement gilt mittlerweile als vertretbar. 2008 machte die Bilanzsumme der heimischen Banken noch 400 Prozent des BIP aus, zuletzt waren es rund 250 Prozent. Darin ist auch ein Sondereffekt aus der Abgabe des Ostbankengeschäfts der Bank Austria an die UniCredit enthalten. Bereinigt ist das Ost-Exposure der Banken in Summe zwar weiter gestiegen, aber nicht überschießend, wie auch internationale Aufsichtsbehörden attestierten. Aus entfernten Märkten wie Asien haben sich die heimischen Banken ganz verabschiedet.

Bei den Versicherungen werden den Lebensversicherern Probleme damit bescheinigt, historische Garantiezinsen zu erwirtschaften. In Summe ist die Zahl der von der FMA beaufsichtigten Institute von 1.012 im Jahr 2014 auf 852 im Jahr 2018 gesunken. Für 2013 wurden nach Verstößen 331 Verwaltungsstrafverfahren gemeldet, 2017 ist diese Zahl auf 208 gesunken, 2018 waren es nur 136. Die FMA führt dies auf mehr Disziplin im Markt zurück, viele Probleme werden auch durch Ermahnungen beendet. Seit 2018 können Verfahren auch einvernehmlich beschleunigt beendet werden, das wurde in 9 Fällen praktiziert. An die Staatsanwälte weitergeleitet wurden 2018 120 Sachverhalte, das ist zuletzt jedes Jahr mehr geworden. Viele Fälle betrafen Anlagebetrügereien, vor allem mit den neuen “Kryptowährungen”. Neue Krisenherde für die Finanzindustrie ortet die FMA zur Zeit – anders als bei den zuletzt erlebten Krisen – aus der Digitalisierung (Cyber-Angriffe).

65 mal hat die FMA voriges Jahr vor unlauteren Anbietern gewarnt, die Investorenwarnungen sind via App auch auf Smartphones ladbar. Vor zwei Tagen hat die Aufsicht ein erstes Produktverbot via Verordnung verhängt.