Bankberater sehen eher geringe Nutzung des digitalen Euro

Weltweit basteln Zentralbanken derzeit an digitalen Versionen ihrer jeweiligen Währung, auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit der Entwicklung des digitalen Euro begonnen. Damit soll eine digitale Alternative zum Bargeld und gleichzeitig zu großen US-amerikanischen Payment- und Kreditkarten-Anbietern geschaffen werden. Ob die digitale Währung aber letztlich einen echten Mehrwert bringt und von Konsumenten auch angenommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Experten des Bankenberaters zeb erwarten, dass der digitale Euro von Konsumenten lediglich in einem bescheidenem Ausmaß genutzt werden wird. Er werde aus heutiger Sicht "wirklich nur eine Ergänzung" zum Bargeld sein und dieses auch mittelfristig - also innerhalb der kommenden zehn Jahre - nicht verdrängen. "Es ist sehr schwer, das Kundenverhalten zu verändern. Es braucht eine Covidkrise, um Leute dazu zu bringen, dass sie kontaktlos zahlen", sagt Nikola Jelicic, Senior Manager beim zeb, im Gespräch mit der APA.

Bis der digitale Euro wirklich in der breiten Gesellschaft ankommt, dürften noch einige Jahre vergehen. Eine generelle Einführung bis 2026/2027 sei realistisch. Ab dann werde es aber noch ein paar weitere Jahre dauern, bis die Bevölkerung den digitalen Euro auch im Alltag nütze.

Unterstützt wird diese Annahme auch von Erfahrungswerten aus China, wo es den digitalen Yuan bereits seit rund einem Jahr gibt. Die Akzeptanz der dortigen Bevölkerung für die digitale Währung sei bisher gering. Rund ein Jahr nach der Einführung gebe es rund 220 Millionen Nutzer, ein Großteil davon sei aber inaktiv und habe kaum Geld in seiner digitalen Wallet. Im Schnitt seien nur 50 Cent Guthaben in einer Wallet in China.