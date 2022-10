Bank-Austria: Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährdet

Die Analysten der Bank Austria sorgen sich angesichts der hohen Energiepreise um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen und europäischen Industrie. Im Durchschnitt der ersten drei Oktoberwochen 2022 kostete Erdgas in Österreich 150 Euro und Strom 190 Euro pro Megawattstunde, in den USA Gas umgerechnet nur 23 Euro und Strom 64 Euro pro Megawattstunde, rechnete Volkswirt Günter Wolf vor.

Insgesamt haben sich die Energieaufwendungen in der Industrie seit 2019 mehr als vervierfacht und sind um rund 16 Milliarden Euro gestiegen. Es müsse daher auch mit Produktionsverlagerungen an günstigere Standorte gerechnet werden, so Wolf, der Staatshilfen fordert: "Um die Wettbewerbsposition sehr exponierter Branchen beziehungsweise das wirtschaftliche Überleben kleinerer Gewerbebetriebe zu sichern, braucht es auf jeden Fall politische Unterstützung."