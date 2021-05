Bank Austria erwartet bis Sommer starkes Konjunktur-Comeback

Vieles deutet darauf hin, dass sich Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal vom coronabedingten Einbruch deutlich erholen wird. "Nach der Stabilisierung der Konjunktur im ersten Quartal ermöglichen die offensichtliche Durchbrechung der dritten Infektionswelle und die generelle Öffnung der Wirtschaft einen kräftigen Rebound im zweiten Quartal in Österreich", erwartet UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Der Konjunkturindikator der UniCredit Bank Austria ist im April auf 3,2 Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Wert seit 30 Monaten erreicht. "Während sich die heimische Industrie sowie der Bau in den vergangenen Monaten bereits sehr positiv entwickelt haben und damit ganz wesentlich zum im europäischen Vergleich günstigeren Konjunkturverlauf seit Jahresbeginn beigetragen haben, kommt nun auch der Dienstleistungssektor in Schwung", erklärte Bruckbauer am Freitag laut Mitteilung. "Damit wird die Erholung der österreichischen Wirtschaft in den kommenden Monaten auf breiter Basis einsetzen."

Durch die komplette Öffnung der Wirtschaft ab Mitte Mai - unter Auflagen - sollte es besonders im Tourismus, in Teilen des Handels und den persönlichen Dienstleistungen zu starken Nachholeffekten kommen, so die Erwartung. Deshalb wird auch ein starker Preisanstieg vor allem in den am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren wie dem Gastgewerbe oder den persönlichen Diensten erwartet, begrenzt durch Rabattaktionen in einigen Handelssparten.