Banjo-Star Bela Fleck öffnete Wien sein "Bluegrass Heart"

Mit einem Repertoire, das die Grenzen seines Instruments sprengt, hat Banjo-Virtuose Bela Fleck Sonntagabend für Herzrasen in Wien gesorgt. Mit einer All-Star-Besetzung feierte die Tour "My Bluegrass Heart" im Konzerthaus einen würdigen Abschluss, der vom Publikum mit Standing Ovations bedacht wurde. Abseits von herrschenden Hillbilly-Klischees hatte Fleck den Bogen von den Wurzeln des Genres über die sogenannte Weltmusik bis hin zu George Gershwin gespannt.

Bluegrass muss man mögen. Dass die in Europa in die musikalische Nische verdammte aber in den USA höchst erfolgreiche Spielart des Country auch in Österreich zieht, bewies ein voller Großer Saal im Konzerthaus. Für ein derartiges Interesse bedarf es allerdings der absoluten Superstars des Genres. Die betreten nach und nach die Bühne, letztlich steigt Fleck selbst - unprätentiös, wie oft im schwarzen schlabbrigen T-Shirt - in den Opener "Blue Mountain Hop" ein.