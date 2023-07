Band The 1975 sagt Asien-Shows nach LGBT-Kontroverse ab

Die britische Band The 1975 teilte am Sonntag mit, dass sie ihre geplanten Konzerte in Taiwan und im mehrheitlich muslimischen Indonesien abgesagt hat. Die Ankündigung kam einen Tag nachdem Malaysia der Band ein Auftrittsverbot erteilt hatte, nachdem ihr Frontmann einen Bandkollegen auf der Bühne geküsst und die Anti-LGBT-Gesetze des Landes kritisiert hatte.

"Aufgrund der aktuellen Umstände ist es leider nicht möglich, die geplanten Konzerte durchzuführen", teilte die Pop-Rock-Gruppe in einer Erklärung mit, ohne näher darauf einzugehen. Malaysias Regierung hatte am Samstag ein Musikfestival in der Hauptstadt Kuala Lumpur gestoppt und The 1975 nach "respektlosen Handlungen" ausgeschlossen.

Homosexualität ist im mehrheitlich muslimischen Malaysia ein Verbrechen. Menschenrechtsgruppen haben vor einer zunehmenden Intoleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern gewarnt.

Die Ereignisse vom Freitag in Malaysia sorgten für Aufruhr und verärgerten nicht nur die Regierung, sondern auch Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft, die sagten, dass die Aktionen von Frontmann Matty Healy LGBT-Menschen noch mehr Stigmatisierung und Diskriminierung aussetzen könnten.