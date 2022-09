Band in Rechtsstreit um Nirvana-Albumcover erfolgreich

Nachdem 2021 das inzwischen erwachsen gewordene Baby am berühmten Albumcover der US-Rockband Nirvana die Formation wegen sexueller Ausbeutung verklagt hatte, erzielte die Kultband nun einen Erfolg vor Gericht. Die Klage von Spencer Elden, der behauptet, er sei das nackte Kind auf dem Album "Nevermind" aus dem Jahr 1991, wurde von einem US-Bezirksgericht am Freitag abgewiesen. Der Richter begründete dies damit, dass der Kläger mit seinem Einspruch zu lange gewartet habe.

Das Albumcover zeigt den vier Monate alten Elden nackt in einem Swimmingpool, wie er im Wasser vor einem Angelhaken schwimmt, an dem ein Dollar-Schein hängt. In seiner Klage behauptete Elden, dass es sich bei dem Bild um Kinderpornografie handle. Er machte geltend, dass die Band damals versprochen habe, seine Genitalien mit einem Aufkleber zu bedecken. Dies sei aber nicht geschehen.