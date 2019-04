Ballettdirektor Legris fand Unterricht "absolut korrekt"

Ballettdirektor Manuel Legris hat erstmals dezidiert zu den Vorwürfen rund um psychische und physische Übergriffe an der Ballettakademie der Staatsoper Stellung genommen. Er selbst habe bis heute "den Unterricht absolut korrekt, die Lehrerinnen und Lehrer pflichtbewusst und die Erfolgsquote beeindruckend gefunden", sagte Legris zu "News".

Neben der Schule selbst, die zahlreiche Tänzer der aktuellen Compagnie hervorgebracht habe, deren Erfahrungen nicht den erhobenen Anschuldigungen entsprächen, nahm Legris auch die beschuldigte, mittlerweile entlassene Lehrerin in Schutz. Er verurteile zwar “bestimmte Ausfälle” und lehne Methoden ab, durch die Kinder misshandelt werden, die Lehrerin bleibe ihm aber durch ihre “Hingabe an den Beruf und ihre Schülerinnen und Schüler in Erinnerung”. Sie habe eine beeindruckende Zahl internationaler Tänzer ausgebildet, von denen zahlreiche nun ihre Solidarität bekundet hätten.