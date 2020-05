Balkon und Garten mal anders erleben

Bepflanzte Fenster und üppige Balkone voller leuchtender Blumen gehören zum Ländle. Allerdings kommt die Pracht nicht von ungefähr.

Viele Stunden Arbeit und Pflege stecken die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in den Balkon- oder Gartenschmuck. Vor allem an heißen Tagen, wenn die Sonne auf die Erde herunterbrennt, muss sich täglich um die Pflanzenwelt rund ums Haus gekümmert werden. Wer diesen Aufwand scheut, aber dennoch nicht auf die erholsame Wirkung der Pflanzen in seiner Umgebung verzichten möchte, kann sich eine pflegeleichte Sitzgelegenheit im Garten oder auf dem Balkon zulegen. Natürlich umgeben von vielen Pflanzen.

Was soll der Platz können? In ers­ter Linie sollte man sich hier wohlfühlen. Das heißt, wir brauchen einiges an Pflanzen, gerne auch Blühendes. Der Platz soll Geborgenheit vermitteln. Störende Blicke sind unerwünscht, auch belebte Straßen gilt es abzuschirmen. Um die Mittagszeit soll die Sitzgelegenheit zudem beschattet sein, hingegen darf morgens und abends die Sonne den Aufenthalt ruhig verlängern. Dazu wird ein robuster Sonnenschutz für die Mittagszeit empfoh­len. Und natürlich gehören bequeme, wetterfeste Gartenmöbeln dazu, die auch mal nass werden dürfen und der Witterung trotzen.

Pflanzenauswahl

Grüne Wände schaffen der Portugiesische Kirschlorbeer, Eiben, aber auch Zitrusgewächse sowie Mittelmeerschneeball. Ers­tere brauchen im Winter unbedingt eine Beschattung und gelegentlich Wasser, will man Trockenschäden vermeiden. Letztere müssen im Winter ins Warme, was insofern eine untergeordnete Rolle spielt, da man sich in der kalten Jahreszeit selbst ja kaum im Garten oder auf dem Balkon aufhält.Ist der Platz begrenzt, behilft man sich mit Kletterern, die über Gitter in die Höhe wachsen. Das Schlingende Geißblatt bringt in der Sonne Blüten und Duft, Efeu fühlt sich etwas schattiger platziert wohler. Beide sind wunderbar schnittverträglich und lassen sich so über Jahre in Form halten.