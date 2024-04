Baldige Abstimmung über US-Hilfspaket für Ukraine und Israel

Nach monatelanger Verzögerung stimmt das von den oppositionellen Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus nach Angaben des Vorsitzenden Mike Johnson noch in dieser Woche über milliardenschwere Militärhilfen zur Unterstützung der Ukraine und Israels ab. "Diese Woche werden wir separate Gesetzesentwürfe (...) prüfen", erklärte Johnson am Montag (Ortszeit) auf X.

Darunter seien solche zur finanziellen Unterstützung "unseren Verbündeten Israels" und zur Unterstützung der "Ukraine in ihrem Krieg gegen die russische Aggression". Daneben gehe es auch um Gesetzesentwürfe, mit denen Verbündete der USA im Indopazifik gestärkt und "zusätzliche Maßnahmen" verabschiedet werden sollen, "um unseren Gegnern" entgegenzuwirken und "unsere nationale Sicherheit zu stärken".

Darüber werde nicht in der jetzigen Form abgestimmt, sagte Johnson. "Aber wir werden über jede dieser Maßnahmen separat in vier verschiedenen Teilen abstimmen." Die Summe sei ähnlich hoch wie zuvor, die Abstimmung könnte am Freitag erfolgen.