Bald ist Schluss mit dem Bahnengolf-Spielen in Klaus

Im kommenden Jahr muss sich der Klubs BGSC Klaus um eine neue Wettkampfstätte umsehen. Pachtvertrag läuft aus und wird von den privaten Eigentümern nicht mehr verlängert.

KLAUS. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1967 hat der Bahnengolfsportclub Klaus im Römerweg in der Winzergemeinde sein Zuhause. Allerdings muss sich der Traditionsverein nun um eine neue Trainings- und Wettkampfstätteumsehen. Die Bahnengolfanlage in Klaus mit einer Fläche von 1600 Quadratmetern befindet sich im Privatbesitz von Werner und Doris Jagschitz. Der Pachtvertrag vom BGSC Klaus läuft mit März 2024 des kommenden Jahres aus und wird von den Eigentümern der Familie Jagschitz nicht mehr verlängert. Das Ende einer großen, erfolgreichen Ära vom BGSC Klaus naht und muss bei einem anderen Standort fortgesetzt werden. Bis zum Saisonende im Oktober dieses Jahres kann der Klub aus der Winzergemeinde noch auf der bestehenden 18-Loch-Anlage im Römerweg trainieren und eventuelle Turniere durchführen, dann ist Schluss. „Es ist sehr schade, aber der Klub akzeptiert das Ende des Pachtvertrages. Für viele Menschen aus Nah und Fern ist und war es ein beliebter Treffpunkt für den Freizeitsport“, sagt BGSC Klaus Langzeitobmann Ferdinand Jagschitz. Zudem besuchen viele Schulklassen aus dem Raum Vorderland und der Region Kummenberg im Rahmen des Unterricht seit vielen Jahrzehnten die Minigolfanlage in Klaus. Die nur wenig vorhandenen Parkplätze direkt vor dem Bahnengolf-Platz in Klaus sorgen seit vielen Jahrzehnten vor allem bei diversen Wettbewerben für erhebliche Probleme. Seit einigen Wochen laufen auch schon Gespräche vom Klub mit der Gemeinde Klaus über eine eventuelle neue Wirkungsstätte. Der Klauser Bahnengolfverein hat etwa dreißig aktive Mitglieder. Trainingsmöglichkeiten gibt es für die Klauser Bahnengolfer unter anderem in Bludenz, Dornbirn, Höchst und Hörbranz. Zudem steht in Hohenems eine Indoor-Anlage mit 500 Quadratmetern für Trainingszwecken zur Verfügung.VN-TK