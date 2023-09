Bald 1.000 Tage ohne Klimaschutzgesetz

Seit bald 1.000 Tagen muss Österreich ohne Klimaschutzgesetz auskommen, am 28. September wäre es soweit. Zuletzt gab es vonseiten der Grünen wieder vermehrt Zusicherungen, das Gesetz bis Ende der Legislaturperiode im Herbst 2024 noch Realität werden lassen zu wollen. Bei der ÖVP zeigt man sich aber weiter zögerlich. Ein von beiden Seiten akkordierter Begutachtungsentwurf erscheint in weiter Ferne, gesetzlich vorgegebene Treibhausgas-Reduktionsziele damit auch.

Angesichts der jüngst aufgeflammten Diskussion um ein weiteres Projekt der Koalition von ÖVP und Grünen, dem Erneuerbare Wärme Gesetz, ist das Klimaschutzgesetz, das in der alten Form am 31. Dezember 2020 ausgelaufen war, fast in Vergessenheit geraten. Dabei ist es im Regierungsprogramm der beiden Parteien verankert, und schon im Frühjahr 2021 sickerte ein erster Entwurf durch.