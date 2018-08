Bahnpassagiere steigen zusehends vom Auto auf die Bahn um

Österreichs Bahnpassagiere legen zusehends mehr Strecken mit der Bahn zurück, die sie zuvor mit dem Auto bewältigt haben. 58 Prozent der beim diesjährigen Bahntest des Verkehrsclubs Österreich befragten 9.600 Fahrgäste gaben das von sich an. Gäbe es häufigere Bahnverbindungen, wären zwei Drittel der Befragten bereit, noch öfter mit der Bahn anstatt mit dem Auto zu fahren.

62 Prozent der in sieben Bahnunternehmen im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte Juni befragten Bahnpassagiere meinten, sie bräuchten ein besseres öffentliches Verkehrsangebot am Ankunftsbahnhof, um ihre Wege von der Straße auf die Schiene zu verlagern – 57 Prozent forderten das vom Abfahrtsbahnhof. Als Hauptmotive (85 Prozent) für den Umstieg wurde die dadurch zusätzlich nutzbare Zeit genannt. Zwei Drittel führten eine kürzere Fahrzeit und verbesserte Angebote für den Umstieg an. Sechs von zehn Bahnpassagieren nannten günstigere Kosten als Motiv.