Bahnhof in Vbg. wegen Gaslecks für eine Stunde gesperrt

Infolge eines Gaslecks ist der Bahnhof in Frastanz (Bez. Feldkirch) am Mittwoch für etwa eine Stunde großräumig abgesperrt worden. Die Polizei riet der Bevölkerung in der Umgebung, zu Hause zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Bahnverkehr zwischen Bludenz und Feldkirch wurde kurzfristig angehalten, für die an den Bahnhof angrenzende L190 wurde eine lokale Umleitung durch das Ortsgebiet eingerichtet, informierte die Exekutive. Verletzt wurde niemand.

Die Gasleitung wurde von einem Bagger bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in der Nähe des Bahnhofs beschädigt. Es trat eine größere Menge an Erdgas aus, das als Wolke in Richtung des Bahnhofs trieb. Gegen 13.15 Uhr, nachdem Messungen ein Sinken der Gaskonzentration in der Umgebung ergeben hatten, wurden die Maßnahmen wieder aufgehoben.