Bahnhof Hohenems erneut ausgezeichnet!

Im Jahr 2016 wurde er eröffnet – der neue Hohenemser Bahnhof. Nach dem Sieg beim Bahntest des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) im Jahr 2017 sorgt die Emser Mobilitätsdrehscheibe erneut für Furore.

Denn dem Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) wurde kürzlich anlässlich des VCÖ-Mobilitätspreises 2021 für das vorbildliche Projekt „VMOBIL-Radboxen: Sichere Garagen für Fahrräder“, die unter anderem auch am Bahnhof Hohenems installiert wurden, gratuliert.

Radkultur in Hohenems

„Als Stadt, in welcher bewusst eine ‚Fahrradkultur‘ gepflegt wird und das Radwegenetz einen kontinuierlichen Ausbau erfährt, ist Hohenems mit dem VMOBIL-Radboxen auch hier ein Vorreiter in Sachen zeitgemäßer Mobilität“, unterstreichen Infrastrukturstadtrat Markus Klien und Bürgermeister Dieter Egger die Bedeutung der Radkultur in Hohenems.