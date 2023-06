Bahnengolf-Elite gibt sich in Klaus die große Ehre

Zum 40. Montfortpokal, Karl Jagschitz Gedächtnisturnier und Spiel der Legenden kommten Stars der Vergangenheit und Gegenwart.

KLAUS. Bahnengolf vom Feinsten verspricht die Jubiläumsausgabe vom 40. Montfortpokal und das 2. Gedächtnisturnier für Langzeitobmann Karl Jagschitz auf der Anlage im Römerweg vom Bahnengolfsportclub Klaus am kommenden Sonntag, 25. Juni, ab 8.30 Uhr mit siebzig Sportler aus fünf Nationen zu werden. Schon am Samstag, 24. Juni, ab 16 Uhr werden ehemalige Turniersieger und Stars aus der Vergangenheit und Gegenwart in einem Legendenturnier um den Sieg kämpfen. Im Montfortpokal messen sich die Teilnehmer in zehn Kategorien und müssen vier Runden auf der 18-Loch-Anlage absolvieren. Am Start werden unter anderem der ehemalige Jugend Europameister Arnold Mitterer (reist extra aus England nach Klaus), Mitfavorit Adriano Steiner aus Dornbirn und die Lokalmatadoren Stefan Ludescher, Roland Ludescher, Rosi Jagschitz, Stefanie Emich, Matthias Jagschitz und Günter Inmann erwartet. Der Montfortpokal zählt auf Landesebene zu den größten Turnieren in dieser Randsportart und der Auftritt in der Winzergemeinde hat bei den Athleten einen ganz hohen Stellenwert. Die Frauenmannschaft des BGSC Klaus liegt derzeit in der österreichischen Bundesliga auf dem ausgezeichneten zweiten Platz und will Spitzenreiter Herzogenburg noch vom Platz eins verdrängen. Mit Matthias Jagschitz, Stefanie Emich und Nadine Nagele entsendet der Klauser Verein gleich drei Sportler zu den Weltmeisterschaften nach Uppsala in Schweden, welche vom 22. bis 24. August stattfinden werden. Durch gute Vorstellungen in den zwei Trainingslagern in Deutschland und in der österreichischen Bundesliga in den Einzelbewerben sicherten sich die drei Klauser das WM-Ticket. Vor allem im Teambewerb mit der österreichischen Nationalmannschaft sind die Chancen auf ein Edelmetall intakt.VN-TK