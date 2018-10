Bahn-KV: Drei Prozent-Plus laut Gewerkschaft "Alibi-Angebot"

Die siebente Runde der Eisenbahner-Kollektivvertragsverhandlungen hat in der Nacht auf Donnerstag kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitgeberseite hat nun den Unternehmen eine "freiwillige" Lohnerhöhung um 3 Prozent empfohlen - aus Sicht der Gewerkschaft ist das allerdings nur ein "Alibi-Angebot".

Der Fachverband der Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verweist am Freitag in einer Aussendung darauf, dass die KV-Verhandlungen bereits seit dem Frühjahr andauerten. Die Gewerkschaft habe die Verhandlungen wegen der Arbeitsgesetz-Novelle unterbrochen, obwohl diese Novelle für die Bahn-Branche in den Kollektivverträgen keine Auswirkungen habe. Nun nutze die Gewerkschaft die Verhandlungen vermehrt für politische Statements, kritisiert Thomas Scheiber, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite.