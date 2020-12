Bahn "fremdelt", dennoch peilt Flock Igls-Heimsieg an

Gleich zwei Mal gastiert der Bob- und Skeleton-Weltcup diesmal vor Weihnachten in Innsbruck-Igls. Im Bob kehren Österreichs zuletzt Corona-bedingt fehlende Herren diese Woche auf die Wettkampf-Bahn zurück, Vierer-Bewerbe wird es im Olympia-Eiskanal aber natürlich nicht geben. Im Skeleton geht es für die bisher ungeschlagene Janine Flock um die Verteidigung ihrer Weltcupführung sowie den Heimsieg.

Ein neuerliches "Double" wie zuletzt in Lettland wird für Flock deshalb doppelt schwierig. "Klar, es ist meine Heimbahn. Ich hatte hier viele coole Rennen, bin 2019 zum dritten Mal Europameisterin geworden. Aber heuer ist alles etwas anders und die Bahn hat noch nie so gefremdelt wie heuer", sagte Flock nach den ersten Trainings am Mittwoch, nachdem wetterbedingt am Montag das Bahntraining abgesagt worden war. Zudem sei Igls ohnehin das Gegenteil zu Sigulda. "Man kommt hier schnell einmal runter, aber schnell sein ist nicht einfach. Weniger ist mehr auf dieser Bahn."